Reino Unido/Eleições

O antigo líder dos independentistas escoceses Alex Salmond saiu hoje derrotado das eleições legislativas no Reino Unido, ao falhar a reeleição pelo círculo eleitoral de Gordon.

O antigo líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP) e ex-chefe do governo da Escócia perdeu o assento, que conquistou nas eleições de 2015, para o conservador Colin Clark.

O "número dois" do SNP, Angus Robertson, também falhou a reeleição no círculo eleitoral de Moray, ao ficar atrás do candidato conservador Douglas Ross.