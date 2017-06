Actualidade

O Dia Internacional dos Arquivos é assinalado hoje sob o mote "Arquivos, cidadania e interculturalismo", com uma homenagem ao investigador Vergílio Correia, na Torre do Tombo, em Lisboa.

O Arquivo Municipal de Lisboa (AML), por seu turno, fazendo jus ao lema do dia, anunciou que vai levar a cabo "várias iniciativas na cidade", designadamente a "divulgação da sua atividade junto de colaboradores do município e do público em geral no edifício central do Campo Grande [e] visitas guiadas aos seus equipamentos".

O AML edita hoje um novo número da revista científica Cadernos do Arquivo Municipal, que faz "parte do programa preparado com o objetivo de divulgar o trabalho que desenvolve, e reforçar a importância dos arquivos em geral e dos seus profissionais na sociedade", segundo nota da instituição da camnarária.