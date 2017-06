Primavera Sound

A segunda noite da sexta edição do festival Primavera Sound, no Porto, vai levar os participantes a escolher entre dois dos principais nomes do evento deste ano: os repetentes Swans (às 22:00) ou Bon Iver (22:15).

Os Swans de Michael Gira passaram pelo Parque da Cidade do Porto em 2013, estando agora presentes no palco . (ponto, antigo ATP) para mostrar "The Glowing Man", o último disco de estúdio do alinhamento atual da banda que ressurgiu em 2010, enquanto Bon Iver atuam no Primavera Sound depois de terem cancelado a digressão europeia "por razões pessoais".

O dia de hoje, já com os quatro palcos em funcionamento, começa às 17:00, com os portugueses First Breath After Coma, que continuam em digressão com o disco "Drifter", do ano passado, seguindos de Jeremy Jay às 17:45 e Pond dez minutos depois.