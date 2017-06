Actualidade

Um homem ficou hoje ferido na sequência de um roubo por 'carjacking' ocorrido em Lisboa, perto das 01:00, a que se seguiu uma perseguição policial até à Margem Sul, disse fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, foram dois os homens envolvidos no roubo por 'carjacking', que depois fugiram na viatura roubada em direção à Margem Sul, abandonando o carro na zona do Fogueteiro, no concelho do Seixal.

Durante a perseguição policial as autoridades chegaram a disparar e um dos elementos que seguiam na viatura roubada ficou ferido.