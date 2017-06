Reino Unido/Eleições

A Bolsa de Londres abriu hoje em alta de 0,60%, um dia após as eleições legislativas antecipadas, que ditaram a perda da maioria absoluta do Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra, Theresa May.

Às 07:43, a libra perdia 2% frente ao dólar, depois das eleições de quinta-feira no Reino Unido.

O Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra, perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas, segundo resultados oficiais divulgados hoje.