Eleições/Reino Unido

A primeira-ministra Theresa May "perdeu a aposta" sobre as eleições legislativas britânicas disse hoje o comissário europeu Pierre Moscovici referindo-se à perda da maioria absoluta dos conservadores nas eleições do Reino Unido.

"A senhora May, que esperava uma situação mais confortável, perdeu a aposta e encontra-se, por isso, numa situação menos simples, até porque, hoje de manhã, não conhecemos a configuração do governo", disse Moscovici à estação de rádio France 1.

Após o resultado das eleições antecipadas no Reino Unido, os conservadores devem propor uma coligação com outro partido ou formar um governo minoritário.