A Associação da Hotelaria Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) escusou-se hoje a comentar a possibilidade de o Governo avançar com uma taxa para os alimentos menos saudáveis, preferindo aguardar pela reunião que terá com o ministro da Saúde.

"Não podemos comentar o que não sabemos o que é", disse à agência Lusa José Manuel esteves, da AHRESP, sublinha do que a associação terá "a breve trecho uma reunião com o responsável pela pasta da Saúde.

Numa entrevista à agência Lusa, o ministro Adalberto Campos Fernandes revelou que as taxas sobre as bebidas açucaradas vão ser redefinidas para penalizar as mais prejudiciais à saúde e que o Governo pondera passar a taxar também produtos alimentares com elevados teores de sal ou gordura saturados.