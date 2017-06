Actualidade

A empresa acusada pela Quercus de ter "destruído uma área de floresta mediterrânica" em Tomar refuta "liminarmente" qualquer abate ilegal de árvores, mostrando documentos que atestam a autorização para corte de sobreiros "decrépitos, doentes e secos".

Michael Pereira, encarregado da Madeiras Afonso, disse à agência Lusa não compreender as acusações contidas no comunicado divulgado na quarta-feira pela associação ambientalista, que, no seu entender, revelam desconhecimento e contradições, querendo a empresa promover uma reunião "com todas as partes", incluindo com as entidades que autorizaram e verificaram o abate de árvores, por várias vezes, no terreno, situado em Porto de Cavaleiros, no concelho de Tomar, distrito de Santarém.

Mostrando toda a documentação do processo, Michael Pereira afirmou que o abate de 55 sobreiros, "decrépitos, doentes e secos", conforme atestado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), ocorreu dentro do prazo concedido (de 20 de abril de 2016 a 20 de abril de 2017), não tendo sido necessário o alargamento de seis meses que havia sido solicitado.