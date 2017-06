Reino Unido/Eleições

O comissário europeu Günther Oettinger advertiu hoje que diante de um governo britânico "fraco" as negociações sobre o 'Brexit' arriscam-se a ter maus resultados para ambas as partes.

"Precisamos de um governo que possa agir, que possa negociar a saída do Reino Unido [da União Europeia]. Com um fraco parceiro de negociação, há o perigo de as negociações terem maus resultados para ambas as partes", afirmou, em entrevista à rádio alemã Deutschlandfunk, reagindo às eleições legislativas britânicas.

"Espero cada vez mais incerteza", acrescentou o comissário europeu da Economia e das Sociedades Digitais.