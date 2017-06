10 de Junho

As comemorações oficiais o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas arrancaram hoje às 10:30, no Porto, com o içar da bandeira nacional na Praça General Humberto Delgado, na presença do Presidente da República.

Recebido com aplausos de cerca de uma centena de populares, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou às 10:30 junto da estátua de Almeida Garrett, em frente aos Paços do Concelho, para onde estava marcado o primeiro momento oficial do dia em que as celebrações do 10 de Junho vão levar o Presidente da República a pelo menos sete atos públicos no Porto, cidade que há 11 anos já tinha recebido o evento.

O Presidente da República recebeu honras militares pela Guarda de Honra, composta por cadetes da Academia da Força Aérea, e ouviu o hino nacional executado pela Banda da Força Aérea, enquanto a bandeira nacional foi içada bem no centro da Praça General Humberto Delgado, junto à Câmara do Porto, numa cerimónia a que assistiram dezenas de pessoas, concentradas sobretudo na Avenida dos Aliados.