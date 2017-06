Actualidade

Um total de 445.835 pessoas foram mortas na África do Sul entre abril de 1994 e março de 2016, segundo dados do Instituto de Relações Raciais (IRR), publicados hoje pela imprensa local.

"Os sul-africanos convivem com crimes terríveis. Apesar de a taxa de homicídios ter baixado desde 1994, continua a ser uma das mais altas do mundo", disse o especialista em criminalidade do IRR, Kerwin Lebon.

O relatório da IRR - que foi criado em 1929 e fornece constantes estatísticas e análises sociais e económicas do país - está elaborado com base em números oficiais revelados pela polícia desde que terminou o regime do 'apartheid' (segregação racial), há 23 anos.