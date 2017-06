Reino Unido/Eleições

O presidente da Comissão Europeia disse hoje esperar que o resultado das eleições no Reino Unido "não tenha um impacto de maior" e não provoque "mais atrasos" nas negociações entre a União Europeia e Londres sobre o 'Brexit'.

"No que à Comissão Europeia diz respeito, estamos prontos para abrir as negociações amanhã de manhã às 09:30, por isso estamos à espera de visitas de Londres. Espero que não haja mais atrasos na conclusão destas negociações", declarou Jean-Claude Juncker, durante uma conferência de imprensa em Praga, onde participou numa conferência sobre Segurança e Defesa.

Apontando que "todas as eleições são importantes, não apenas nos chamados grandes Estados-membros", o presidente do executivo comunitário admitiu que "a de ontem (quinta-feira) foi de particular importância", mas disse esperar "que os resultados das eleições", que ditaram a perda da maioria absoluta do Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May, "não tenham impacto de maior nas negociações", pelas quais a Comissão Europeia está "ansiosamente à espera".