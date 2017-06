Reino Unido/Eleições

A eurodeputada Marisa Matias (BE) considerou hoje que a primeira-ministra britânica, Theresa May, é "a maior perdedora dos vencedores" das legislativas britânicas e deveria abandonar o cargo, em coerência com o que tinha já anunciado.

"Parece evidente que Theresa May é a maior perdedora dos vencedores" das legislativas desta quinta-feira, no Reino Unido, disse à Lusa a eurodeputada.

Para Marisa Matias, a primeira-ministra britânica tinha dado os eleitores por garantidos e "levou uma grande lição do povo britânico".