Actualidade

A poucos dias do verão, a associação de defesa do consumidor alerta os portugueses para os cuidados a ter para evitar burlas com arrendamento de casas de férias, sobretudo na Internet, situações que a Deco recebe às dezenas.

Em declarações à agência Lusa, Ingride Pereira, jurista do gabinete de apoio ao consumidor da Deco, disse que, com as "férias à porta", são centenas as ofertas para arrendamento de casas, sobretudo na Internet, e, por isso, devem ser tomadas algumas precauções para evitar burlas.

"Todos os anos no verão recebemos dezenas de queixas relacionadas com burlas no arrendamento de casas de férias. Não temos números ao certo, porque estas situações não configuram uma relação de consumo. Muitas vezes é um arrendamento feito entre o consumidor e um particular, não há uma relação com um profissional", disse.