Actualidade

A Áustria vai proibir o uso do véu islâmico integral nos espaços públicos a partir de 01 de outubro, uma medida da coligação centrista no poder, confrontada com o crescimento da extrema-direita.

Esta proibição do véu integral (a burqa ou o niqab), já existente em França, na Bélgica, na Bulgária e em certas regiões suíças, inscreve-se no quadro de uma "lei de integração" votada em meados de maio pelo parlamento.

As infrações à proibição do uso do véu integral no espaço público serão sujeitas a uma multa que poderá ir até 150 euros.