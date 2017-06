10 de Junho

Largas centenas de pessoas rodearam hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto ele visitava, na Avenida dos Aliados, no Porto, as atividades militares complementares às comemorações oficiais o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A visita começou às 10:30 e Marcelo Rebelo de Sousa visitou os meios da Força Aérea expostos na Avenida dos Aliados, ao mesmo tempo que era rodeado por centenas de populares, nomeadamente alunos de escolas do Porto, como a das Campinas e a Augusto Gil, por exemplo.

Numa das primeiras paragens desta visita, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de brindar, com um cálice de Vinho do Porto, com o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes.