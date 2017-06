Prémio Camões

A escritora e presidente da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL), Vera Duarte, disse hoje que "já era mais do que tempo" de atribuir o Prémio Camões a Manuel Alegre, que destacou pela sua "grande dimensão poética e literária".

"Recebi a notícia com muita alegria e muito contentamento. Já era mais do que tempo de Manuel Alegre ser galardoado com o Prémio Camões", disse Vera Duarte à agência Lusa.

Além de destacar a "grande dimensão poética e literária" de Manuel Alegre, a escritora cabo-verdiana disse estar "duplamente satisfeita", porque é uma "admiradora" da poesia do poeta português.