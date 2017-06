10 de Junho

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckimin, vai estar presente em dois atos protocolares, ambos no domingo, durante as comemorações do Dia de Portugal no Brasil, que juntam o Presidente da República e o primeiro-ministro.

Fonte do executivo português disse à agência Lusa que Geraldo Alckmin, destacado dirigente do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), é o mais alto representante das autoridades brasileiras cuja presença está prevista nas comemorações do 10 de Junho no Brasil, que se iniciam no sábado à noite em São Paulo e se estendem no domingo para o Rio de Janeiro.

Geraldo Alckmin estará com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no Consulado Geral de Portugal nas cerimónias de assinatura do ato de cedência de terreno e edificado para a construção da futura Escola Portuguesa e, depois, no ato de celebração de um protocolo de cooperação técnica entre o Instituto Camões, a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho - acordo este que visa o fornecimento de conteúdos para o Museu da Língua Portuguesa, que ficou praticamente destruído em consequência de um incêndio em dezembro de 2015.