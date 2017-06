Actualidade

O escritor Manuel Alegre foi hoje ovacionado de pé por todas as bancadas parlamentares, que aprovaram por unanimidade um voto de saudação após a distinção do antigo deputado e ex-candidato à Presidência da República com o Prémio Camões 2017.

O parlamento decidiu assim homenagear "o percurso de Manuel Alegre, no momento em que recebe tamanho reconhecimento literário", sua "Voz da Liberdade, desde Argel e da luta antifascista, passando pela [Assembleia] Constituinte até aos Combates da Democracia, onde disse sempre presente", segundo o texto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que recebeu antes o também socialista junto ao salão nobre.

Manuel Alegre foi na quinta-feira declarado vencedor do Prémio Camões 2017, após uma reunião do júri na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.