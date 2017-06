Actualidade

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou hoje que está a ser analisada uma proposta legislativa que estabeleça um novo modelo de gestão dos museus, palácios e monumentos nacionais para lhes dar mais autonomia.

Num discurso lido na cerimónia de entrega dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), a decorrer hoje no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, o ministro referiu que "é importante sublinhar que esta ação reformadora irá ser suportada por uma eficaz e inovadora política museológica, definida à escala nacional, regional e local, no respeito pela normativa que estiver em vigor, cuja concretização, nos diversos níveis da administração e nas diferentes tutelas, deverá ser atentamente fiscalizada por organismos competentes".

"Procurando dar cumprimento a um dos pontos do programa do Governo, estamos a estudar - e será proposta legislação de reforma adequada - a implementação de um novo modelo de gestão dos museus, palácios e monumentos nacionais que lhes confirma mais autonomia", indicou o ministro, de acordo com o discurso lido pela diretora do Museu Nacional de Soares dos Reis, Maria João Vasconcelos, face à ausência do governante da cerimónia.