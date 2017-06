Actualidade

"Revoluções Revoltas e Rebeldias" dão tema à mais internacional edição do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorrerá na vila nos dias 19 a 29 de outubro, envolvendo 14 países de cinco continentes.

O festival, apresentado hoje no Museu do Aljube, em Lisboa, surge neste terceiro ano num modelo "diferente e que se reinventou" para, segundo a vereadora da Cultura na Câmara de Óbidos, Celeste Afonso, apresentar "a mais internacional edição de sempre" do evento.

Garantida está, segundo os organizadores, a Câmara de Óbidos e a Óbidos Vila Literária, a participação de autores, artistas e especialistas de "14 nacionalidades em representação dos cinco continentes do globo".