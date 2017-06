Actualidade

A DECO defendeu hoje que a lei fiscal deve ser "ajustada às novas realidades de famílias" e de forma a que "simplifique a vida ao contribuinte", pelo que atribuir um domicílio fiscal a filhos em guarda partilhada "é irrelevante".

Em audição parlamentar do grupo de trabalho "Declaração conjunta das despesas com dependentes em sede de IRS", da comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o fiscalista da Deco, associação de defesa do consumidor, Ernesto Pinto notou que atualmente é "praticamente impossível retratar na declaração do IRS a verdadeira situação pessoal".

O fiscalista afirmou ser "irrelevante" atribuir uma morada fiscal a um dependente quando muda, por exemplo, semanalmente de casa, face a uma guarda partilhada acordada entre os pais divorciados.