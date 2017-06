Reino Unido/Eleições

A libra esterlina continuou hoje a cair, desestabilizada pelo desaire dos conservadores nas eleições britânicas de quinta-feira, mas limitou as perdas.

A moeda britânica começou a recuar na quinta-feira à noite, quando encerraram as urnas e as projeções indicaram que o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, deveria perder a maioria absoluta. A depreciação da libra continuou durante a manhã na Europa, mas as perdas acabaram por ser limitadas.

Apesar de a divisa ter recuperado um pouco, "os mercados devem continuar a pressioná-la tendo em conta a dimensão da incerteza política", afirmou Fawad Razaqzada, analista da Forex.com.