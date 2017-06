Actualidade

A easyJet iniciou hoje as ligações aéreas regulares entre Faro, no Algarve, e as cidades francesas de Lille e Nice, passando a capital algarvia a ficar ligada a dez aeroportos franceses, anunciou a empresa gestora dos aeroportos portuguesas.

As novas rotas, feitas por um modelo Airbus A320, com capacidade para 186 passageiros, ligam Faro a Lille e Nice, três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira) na temporada de verão, realizando-se no inverno com duas frequências semanais (segunda e quarta-feira), indicou em comunicado a ANA - Aeroportos de Portugal.

Com estas ligações, a easyJet, companhia aérea britânica de baixo custo e a segunda maior a operar no aeroporto algarvio, vai efetuar durante o verão mais 244 movimentos no Aeroporto Internacional de Faro, com um total de dois milhões e quatrocentos mil lugares durante este ano.