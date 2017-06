Actualidade

O Presidente da República escolheu hoje no Porto o "retrato oficial" que deverá representá-lo no fim do mandato, da autoria do mestre Bessa, artista da cidade, que "apanhou o estilo e a maneira de ser" do chefe de Estado.

"Ele tem uma Ribeira espetacular, é um bom retratista e, no meu caso, no retrato feito há cerca de um ano, apanhou o estilo e a minha maneira de ser. É um bom retrato daquilo que terá sido, no final, o meu mandato na Presidência da República", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas depois de inaugurar, pelas 15:00, a exposição "O Foral do Porto. 1517-2017", na Casa do Infante, no centro do Porto.

Referindo-se ao "quadro oficial", que conheceu hoje no ateliê do artista, na rua do Almada, e que foi feito a partir de uma fotografia, o Presidente da República disse que "gostou muito" do resultado, uma vez que o pintor o "apanhou no estilo e na ideia global".