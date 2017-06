Actualidade

Os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão passar a poder marcar uma consulta através da televisão de casa, um projeto que o Ministério da Saúde está a preparar para iniciar a partir de 2018 ou 2019.

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) explicou à agência Lusa que o novo concurso público que vai ser lançado para a rede informática do Ministério vai integrar uma nova função que é a de disponibilizar nas televisões funcionalidades da área do Portal do Cidadão do SNS.

Servirá sobretudo para cidadãos que não têm ou não sabem usar computador, podendo aceder na televisão, usando de forma simples o controlo remoto, a serviços da área do cidadão que atualmente só estão disponíveis em computador.