BES

A Associação Movimento Emigrantes Lesados Portugueses (AMELP) está "muito surpreendida" com as declarações feitas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em Paris, quando considerou que o acordo proposto aos emigrantes lesados do BES "foi aquele que foi possível".

"Quando o atual Governo estava na oposição, em 2015, disse que o acordo proposto aos emigrantes lesados do BES [Banco Espírito Santo] era péssimo. Agora já é o possível", realçou à Lusa Helena Batista, vice-presidente da AMELP.

"Não sei onde o senhor ministro foi buscar os 90% [de pessoas que aceitaram o acordo proposto]. Os números que temos são 80%. Lamentamos muito que o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros tivesse dito que quase estão satisfeitos com o acordo alcançado com 80% e não 90% dos emigrantes lesados", acrescentou.