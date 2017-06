Actualidade

António Bessa, autor do futuro "retrato oficial" do Presidente da República explicou hoje à agência Lusa que decidiu retratar Marcelo Rebelo de Sousa - "o presidente de um povo" - para retribuir um abraço do chefe de Estado.

A obra tem 1 metro e 40 centímetros de altura por um metro de largura. No centro de uma tela pintada a óleo que demorou cerca de dois meses a executar, está Marcelo Rebelo de Sousa sentado numa escada "exatamente como ele é, informal e com ar sorridente", descreveu António Bessa.

Por baixo, num quadro de lousa, lê-se "Marcelo R. Sousa - Presidente de um povo é ser povo". Em frente, um enorme de vidro faz a ponte entre a galeria/ateliê do mestre António Bessa e uma das ruas mais movimentadas do coração da cidade do Porto.