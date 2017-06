Actualidade

Herman Benjamin, juiz e relator do processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou hoje a favor da cassação da candidatura de Dilma Rousseff e Michel Temer, que venceu as presidenciais de 2014.

"Eu entendo totalmente comprovadas" as alegações de "abuso político e económico" na campanha e não há "nenhuma dúvida" de que todos os "elementos documentais" e "provas" são suficiente "para justificar" a cassação da candidatura, disse o juiz na leitura da sua declaração de voto.

Caso a maioria simples dos sete juízes que formam o coletivo do TSE acompanhe o voto de Herman Benjamin, o tribunal condenará a candidatura retirando o mandato do Presidente Michel Temer e limitando os direitos políticos da ex-Presidente Dilma Rousseff.