Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol feminino perdeu hoje com a Eslováquia, por 3-0, na primeira jornada do grupo C da Liga Europeia, a decorrer até domingo em Valladolid, Espanha.

Portugal saiu derrotado pela vice-campeã da Liga Europeia de 2016 pelos parciais de 25-18, 25-20 e 25-20, entrando a perder na prova, depois de ter falhado, no último domingo, o apuramento para o Mundial2018, no grupo F da segunda ronda europeia de qualificação.

Mais tarde, pelas 19:00 em Lisboa, a anfitriã Espanha recebe a Suécia no outro jogo da primeira jornada da 'poule C', que se joga no Polidesportivo Municipal Huerta del Rey, em Valladolid.