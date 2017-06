Mundial2018

O defesa Pepe vai falhar hoje o encontro de Portugal frente à Letónia, da fase de qualificação para o Mundial2018, devido a uma lesão no pé, revelou à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na quinta-feira, no treino de adaptação ao relvado do Estádio Skonto, em Riga, o central do Real Madrid queixou-se de uma dor no pé direito e, depois de ter feito alguns exames esta manhã, confirmou-se que não está em condições de poder atuar no encontro da sexta jornada do grupo B.

Pepe vai assim falhar o duelo com a Letónia, mas não deverá ter em risco a participação na Taça das Confederações.