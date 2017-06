Actualidade

Mochilas, câmaras fotográficas, 'selfie sticks' e garrafas são alguns dos objetos proibidos no concerto de Ariana Grande, que se realiza domingo, em Lisboa, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O concerto da cantora norte-americana realiza-se no Meo Arena e a lista de itens proibidos inclui ainda "correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo", 'trolleys', "lanternas, laser e powerbanks" e "cadeiras de qualquer tipo".

Estão também proibidas mensagens xenófobas ou de apelo à violência, caixas e recipientes com comida, bebidas alcoólicas, drogas e seringas, chapéus-de-chuva, qualquer tipo de arma, material explosivo e pirotécnico, e ainda latas e copos.