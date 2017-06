Actualidade

O despacho que vai decidir se os arguidos da 'Operação Fizz' vão a julgamento foi hoje marcado para dia 21 de junho pela juíza de instrução Ana Cristina Carvalho.

No final do debate instrutório, que decorreu no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, o Ministério Público pediu que fossem a julgamento todos os arguidos, incluindo o vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, e o procurador Orlando Figueira.

O Ministério Público pediu que fossem pronunciados pelos factos constantes na acusação, tendo os advogados de defesa arguido a nulidade pelo facto do vice-Presidente de Angola não ter sido notificado da acusação.