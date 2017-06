Actualidade

A inclusão do extremo Gelson Martins é a grande surpresa da equipa titular que Portugal vai hoje apresentar frente à Letónia, em Riga, em jogo da fase de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

No Estádio Skonto, o jogador do Sporting aparece no lugar que à partida seria de Nani, que foi relegado para o banco de suplentes, e vai ser pela primeira vez titular na seleção nacional em encontros oficiais.

Gelson, de 22 anos, vai fazer companhia no ataque a Cristiano Ronaldo e André Silva, num 'onze' titular em que Bruno Alves foi o escolhido para ocupar o lugar deixado vago pelo lesionado Pepe.