Actualidade

O Museu do Dinheiro, em Lisboa, foi hoje distinguido com o Prémio Museu Português do ano 2017, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), anunciou esta entidade, numa cerimónia realizada no Porto.

De acordo com o palmarés hoje anunciado pela APOM, o Museu do Calçado, em São João da Madeira, o Museu Marítimo de Sesimbra e o Museu de Vista Alegre, em Ílhavo, também estavam nomeados para o prémio Museu do Ano e receberam menções honrosas.

A cerimónia de anúncio dos premiados decorreu no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, com a presença de João Neto, presidente da APOM, tendo o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, sido convidado a testemunhar o impacto do prémio de Museu do Ano recebido do ano passado pelo Museu da Misericórdia do Porto (MMIPO), 'ex-aequo' com o Museu de Leiria.