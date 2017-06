Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, quarto do 'ranking' mundial, apurou-se hoje para a final do torneio francês de Roland Garros, ao derrotar em três 'sets' o austríaco Dominic Thiem, sétimo do circuito.

Nadal, que procura conquistar a sua 10.ª vitória no torneio francês, segundo 'Grand Slam' da temporada, venceu com inesperada facilidade, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-0, em 2:11 horas.

Na final, Nadal vai defrontar o suíço Stanislas Wawrinka, terceiro da hierarquia mundial, que se qualificou hoje ao derrotar o líder mundial, o britânico Andy Murray, em cinco 'sets', com 6-7 (6-8), 7-3, 5-7, 7-6 (7-3) e 6-1.