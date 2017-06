Actualidade

A comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI) aprovou hoje uma recomendação favorável à realização em setembro de uma dupla votação para atribuição dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028.

A recomendação será submetida à aprovação aos mais de 100 membros do COI, convocados para uma sessão extraordinária em 11 e 12 de julho em Lausana, Suíça.

"Temos dois projetos de duas grandes cidades [Paris e Los Angeles] (...) Falámos com as duas cidades, mas não negociámos. Cabe agora aos membros do COI exprimirem-se. Se eles concordarem com o princípio [da dupla votação], provavelmente haverá uma negociação com as cidades candidatas", disse o presidente do COI, Thomas Bach.