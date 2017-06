Actualidade

A seleção portuguesa de futebol está a vencer a Letónia por 1-0, ao intervalo do encontro do Grupo B europeu de qualificação para o Mundial de 2018, a decorrer no Estádio Skonto, em Riga.

Cristiano Ronaldo, que passou a contar 10 tentos na fase de apuramento e 72 em 139 internacionalizações 'AA', marcou aos 41 minutos, de cabeça, quase sobre a linha, na recarga a outro cabeceamento, de José Fonte, ao poste esquerdo.

Após cinco jornadas, a formação das 'quinas' segue no segundo posto do Grupo B, com 12 pontos, a três da líder Suíça, que, ao intervalo, está a ganhar nas Ilhas Faroé por 1-0.