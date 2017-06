Actualidade

O Metropolitano de Lisboa vai alargar, pela primeira vez, o horário de funcionamento na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho, com a linha Azul a funcionar "24 horas ininterruptamente", disse hoje fonte da empresa.

"As estações da linha Azul abertas ao público serão: Santa Apolónia, Terreiro do Paço, Baixa Chiado, Restauradores, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Colégio Militar e Pontinha", revelou à Lusa fonte do Metro de Lisboa, indicando que as restantes estações encerram no horário habitual, a partir das 01:00.

O prolongamento do serviço na linha Azul vai ser assegurado com a circulação de comboios de seis carruagens.