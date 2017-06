Actualidade

O porta-voz do Governo brasileiro afirmou, na noite de sexta-feira, que o Presidente Michel Temer vê a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de o absolver como um sinal de que a democracia está a funcionar.

"O Presidente da República recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como um sinal de que as instituições do país continuam a garantir o funcionamento da democracia brasileira", disse Alexandre Parola, logo após o TSE absolver a coligação de Dilma Rousseff e Michel Temer num processo que o poderia tirar do cargo de chefe de Estado.

o porta-voz sublinhou que "prevaleceu a justiça de forma plena e absoluta" e que o "judiciário se manifestou de forma independente".