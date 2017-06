Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na sexta-feira que vai cumprir com o pagamento dos seus compromissos internacionais, apesar da crise no país, afetado pelos baixos preços do petróleo, a sua principal fonte de receita pública.

"No ano passado, sob as piores circunstâncias, em que não entrava nem um dólar num país, pagámos pontualmente todos os nossos compromissos e tenho garantidos todos os recursos para pagar compromissos de 2017", disse Nicolás Maduro, indicando ter inclusive recursos para pagar as obrigações do próximo ano, durante um encontro, em Caracas, com representantes do setor financeiro privado e público, em Caracas.

A Venezuela encontra-se mergulhada numa grave crise política, económica e social, a braços com falta de alimentos e medicamentos, bem como com uma inflação galopante que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), deve atingir 720% no acumulado de 2017, com a sua economia fortemente penalizada pela queda dos preços do petróleo, principal fonte de receita pública.