Um funcionário da Petrobras morreu e outros três ficaram feridos na sexta-feira na sequência de uma explosão na caldeira de um dos navios utilizados pela estatal brasileira para procurar crude na Bacia de Campos, informou a empresa.

A explosão ocorreu na manhã de sexta-feira numa das caldeiras do navio-sonda NS 32, usado para a exploração em águas profundas em Campos, bacia no oceano Atlântico localizada em frente à costa do estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil.

O navio é operado pela Odebrecht Óleo e Gás ao serviço da Petrobras.