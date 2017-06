Actualidade

A polícia federal brasileira anunciou ter detido, na manhã de sexta-feira, um italiano membro da 'Ndrangheta, a máfia calabresa, alvo de um mandado de captura internacional emitido pela Interpol.

Vincenzo Macri foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de São Paulo, no sudeste do Brasil, com uma identidade venezuelana falsa, sob o nome Angelo di Giacomo, indicou a polícia federal brasileira em comunicado.

O homem encontra-se atualmente na sede da polícia federal em São Paulo e vai ser extraditado para Itália, onde é procurado por tráfico de droga.