Actualidade

Um grupo de pilotos da Portugália Airlines (PGA) quer criar um novo sindicato, tendo já oficializado o pedido ao Ministério do Trabalho, confirmaram fontes envolvidas no processo à Lusa.

Um grupo de cerca de uma dezena de pilotos da PGA deu entrada com o pedido de criação do Sindicato Independente dos Pilotos de Linha Aérea (SIPLA) no início de junho, aguardando pela constituição oficial da entidade, o que depende agora da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, disseram as fontes contactadas pela Lusa.

Questionadas sobre os motivos que levaram estes pilotos a avançarem com uma entidade paralela ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), do qual faziam parte, explicaram que aqueles profissionais não se sentiam, atualmente, representados pelo sindicato liderado por David Paes, e que se têm vindo a desvincular.