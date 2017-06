10 de Junho

O presidente da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Sobrinho Simões, disse hoje que os portugueses são um povo com características genético culturais "sui generis".

"Não estou a sugerir que há genes portugueses, não há, o que os portugueses têm é uma mistura notável de genes com as mais variadas origens, se há algo único, ou quase único em nós, é essa mistura genética", referiu durante a sua intervenção na cerimónia comemorativa do 10 de Junho, no Porto.

Segundo o patologista e investigador, pelas leis da genética populacional os portugueses deveriam ser "mais homogéneos e mais monótonos" em termos genéticos que os outros povos europeus, mas não são.