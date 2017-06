10 de Junho

O presidente da Comissão Organizadora do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Sobrinho Simões, defendeu hoje que Portugal precisa de apostar nas pessoas e associar essa aposta à centralidade do trabalho e à sua dignificação.

"E, temos de ser exemplares, de cima para baixo, na organização social e na seleção das lideranças, o privilégio tem de ser acompanhado de responsabilidade", afirmou no seu discurso na cerimónia comemorativa do 10 de Junho, no Porto.

O fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP) referiu que é necessário vencer a "fragmentação do minifúndio" através de políticas que reforcem as instituições.