Actualidade

O ministério da Saúde esclareceu hoje que a gestão clínica do futuro Hospital Oriental de Lisboa será exclusivamente pública, segundo fonte oficial.

O futuro Hospital Oriental de Lisboa, que deverá abrir as portas até 2024, será construído em Parceria Público-Privada e manterá um polo no Hospital de São José, estando por definir o destino do edifício da Maternidade Alfredo da Costa (MAC).

Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Saúde revelou que o concurso público internacional para este hospital será lançado no segundo semestre deste ano e que a sua construção será assegurada por um privado, no âmbito de uma Parceria Público-Privada (PPP).