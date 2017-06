10 de Junho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje no seu discurso do Dia de Portugal, no Porto, um país "independente" e "livre da sujeição".

Para o chefe de Estado, neste Dia de Portugal importa afirmar que se pretende no futuro um país "independente e livre".

"Independente do atraso, da ignorância, da pobreza, da injustiça, da dívida da sujeição. Livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo", disse.