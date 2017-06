10 de Junho

O líder do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje o discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de Junho como "inspirador e muito singelo".

"Foi um discurso inspirador daquilo que é ser português, daquilo que é a vocação ecuménica e universalista de Portugal e, sobretudo, de confiança na nossa capacidade de superação", disse aos jornalistas o social-democrata no final da cerimónia militar de Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, realizada no Porto.

Na sua opinião, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um discurso de "inspiração e de mobilização" do país em torno daquilo que é a sua capacidade de ultrapassar as dificuldades que, ao longo da história, vai vivendo.