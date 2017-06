10 de Junho

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse hoje que o Presidente da Republica fez um discurso de "unidade nacional" no Dia de Portugal, lembrando os portugueses que estão no país e os que estão espalhados pelo mundo.

"Foi um discurso de unidade nacional, um discurso lembrando o que é o nosso país, lembrando não só os portugueses que cá estão, mas todos os que estão pelo mundo", disse Assunção Cristas aos jornalistas, no final da cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Porto.

A líder dos centristas referiu ainda que hoje é dia de sinalizar os concidadãos que mais dificuldades têm passado, nomeadamente os portugueses que vivem na Venezuela.